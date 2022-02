Temps de lecture estimé : 1 minute

Selon une estimation de l’Insee, 106 700 emplois salariés ont été créés dans le privé au quatrième trimestre 2021. Le niveau de l’emploi a augmenté de 1,5 % au-dessus du niveau de fin 2019.

Cette hausse record de 3,3 % concerne tous les secteurs à l’exception de l’industrie. Un rebondissement post-crise extrêmement encourageant après la destruction de 315 00 emplois en 2020. Un coup de pouce qui concerne tous les secteurs d’activités à l’exception de l’industrie, laquelle connaît une perte estimée à 1,2 %, soit environ 38 000 emplois.

Augmentation significative de l’emploi intérimaire

L’emploi intérimaire a connu une hausse de 9,1 %, soit 71 000 emplois, et dépasse pour la première fois son niveau d’avant crise. Fin 2021, le secteur se situait à 8,2 % au-dessus de son niveau de fin 2019 (+ 64 500 emplois). La hausse de l’emploi salarial dépasse son niveau d’avant-crise dans tous les secteurs.

L’emploi salarié hors intérim est en légère hausse en quatrième semestre 2021 (0,2 %). Il avait baissé de 1,9 % sur l’ensemble de l’année 2020 (- 56 200 emplois) Fin décembre 2021, l’emploi industriel était inférieur au niveau d’avant crise : – 1,2 % par rapport à fin 2019. Soit 38 200 emplois. L’emploi durable progresse également, « la proportion de CDI qui était de 48,6 % en 2017 et de 49,7 % fin 2019 atteint désormais 50,2 % », développe le ministère du travail.

Le tertiaire marchand (hors intérim) est marqué par les restrictions sanitaires

Le tertiaire marchand connaît un ralentissement de l’emploi privé à 0,3 % de hausse, soit 30 800 employé·es. L’emploi dans ce secteur a été très marqué par les mesures de restrictions sanitaires. Une baisse de 2,6 % a été observée sur l’ensemble de l’année 2020, soit 298 700 emplois, mais il a rebondi de 4 % sur l’année (453 100 emplois fin décembre 2021). Une estimation qui dépasse les données enregistrées fin 2019 (1,3 %, soit 154 300 emplois).

Une hausse considérable des contrats d’apprentissage

Le taux d’emploi des jeunes a augmenté de manière considérable depuis le début de la crise. Il est actuellement de 34,6 (pour les apprenti·es et non-apprenti·es) « supérieur de cinq points à celui d’avant-crise », d’après le ministère du Travail. Au total, près de 698 000 contrats d’apprentissage ont été signés en 2021, soit 36 % de plus qu’en 2020 et le double de 2019.

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a salué sur Twitter les « entreprises et salarié·es mobilisé·es pour cette reprise exceptionnelle. »