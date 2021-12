Temps de lecture constaté 1’45

Pour le Time, Elon Musk personnalité de l’année ! • Après Joe Biden et Kamala Harris, le célèbre magazine américain Time a honoré le patron de Tesla, élu personnalité de l’année 2021. « L’homme le plus riche du monde ne possède pas de maison et a récemment vendu sa fortune. Il jette des satellites en orbite et exploite le soleil, il conduit une voiture qu’il a créée qui ne consomme pas d’essence et a à peine besoin d’un chauffeur. D’un simple mouvement du doigt, la Bourse monte en flèche ou s’évanouit. Une armée de fidèles s’accroche à chacune de ses paroles. Il rêve de Mars en chevauchant la Terre, la mâchoire carrée et indomptable », résume Time.

La France accuse un retard dans le développement des énergies renouvelables • « Sur les énergies renouvelables, je pense qu′on ne dit pas assez […] qu′on est très en retard, on est très très en retard », regrette Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l′énergie. Selon lui, si la France avait « suivi la feuille de route des énergies renouvelables », prévue il y a deux ans, le pays ne connaîtrait pas de crise énergétique et une flambée des prix. Pour rappel, l′hexagone avait pour ambition de doubler les installations d′énergies renouvelables électriques entre 2017 et 2028.

Le chômage nuit à la santé • Les associations de soutien aux personnes privées d′emploi s′inquiètent. Elles ont dévoilé une enquête à laquelle ont répondu 977 personnes en situation de chômage : « Plus de 38 % évoquent une dégradation de leur état de santé. » Et d′ajouter : « Près de 60 % estiment que cette dégradation est due au chômage. » 41,9 % des concerné·es se sentent déprimé·es depuis qu′ils·elles ont perdu leur emploi. Et 69 % d′entre eux·elles souffrent « d′une moins bonne image » d′eux·elles-mêmes. Enfin, 86 % des interrogé·es estiment que le retour à l′emploi aurait un « impact positif sur leur santé ».

Un livre • Deux ans après 15 leçons de leadership, Christophe Urios, le manager de l’équipe de rugby Union Bordeaux-Bègles (UBB) a sorti un nouveau livre, intitulé cette fois-ci Une saison en enfer. Un deuxième ouvrage écrit avec son ami, Frédéric Rey-Millet, le fondateur d’EthiKonsulting – un cabinet de conseil en innovation managériale. Lien logique, puisque le livre explore un tas de problématiques liées au management comme comment vivre sereinement sous pression ? Ou comment faire en sorte de « réussir ses échecs » ? Christophe Urios est bien placé pour y répondre, lui qui a vécu une saison bouleversée avec l’UBB, en raison de la pandémie covid-19… Une saison en enfer, aux éditions Eyrolles.