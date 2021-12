Temps de lecture constaté 2’

La French Tech dépasse la barre des 100 milliards de dollars levés • Cocorico, encore une fois. Avec la French Tech cela devient presque une habitude. Et pour cause, les start-up fleurons de la tech française devraient lever quelque 121 milliards de dollars en 2021, un record bien-sûr. Dans ce contexte, les jeunes entreprises s’affirment toujours plus comme l’un des premiers moteurs de l’investissement en Europe et un outil de compétitivité internationale de premier ordre. Si les Etats-Unis restent encore loin devant (229 milliards d’euros levés par ses start-up jusqu’à fin septembre), l’écart se réduit. Mieux, dans le même temps, l’Asie et la Chine rétropédalent, avec 110 milliards d’euros réunis cette année. En Bourse, la valorisation totale des entreprises de la French Tech approche désormais les 3 000 milliards de dollars, selon le rapport annuel d’Atomico.

Les jeunes particulièrement victimes des discriminations au travail • Les derniers travaux menés par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail (OIT) n’a pas de quoi faire sourire. Selon leur 14e édition du baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, plus d’un tiers des jeunes sondés (37 %) disent avoir vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire lors de leur recherche d’emploi ou dans leur carrière. Un constat alarmant, selon lequel près de 2 jeunes de 18-34 ans sur 5 subit des discriminations à l’embauche, une proportion qui dépasse de loin celle toutes classes d’âge confondues (20 %). Parmi les principaux motifs de ces discriminations, le sexe (25 %), l’âge (23 %) et l’apparence physique (22 %) sont les plus cités. L’origine est, elle, évoquée par 19 % des sondés, devant la situation familiale, la nationalité ou encore la grossesse.

Mesures de soutien pour le secteur de l’événementiel • Ce mardi 7 décembre, le lendemain de l’annonce par le Premier ministre Jean Castex d’un nouveau tour de vis sanitaire en raison de la cinquième vague de l’épidémie, le gouvernement a fait savoir que les secteur concernés seraient soutenus. A commencer par l’événementiel et les discothèques, comme l’annonce la ministre du Travail Elisabeth Borne : « Je veux vraiment les rassurer : on va remettre en place de l’activité partielle, prise en charge à 100 %, donc sans reste à charge pour l’employeur, pour continuer à protéger les emplois. » S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires pour les entreprises du secteur, la ministre a d’abord évoqué un seuil de 80 %, avant d’expliquer qu’il serait précisé après échanges avec les entreprises.

Le commerce en ligne à l’heure de l’écocontribution • À compter du 1er janvier 2022, les produits vendus en ligne en France devront payer leur écot à la gestion des déchets. Une grande étape qui contraint les plate-formes marchandes en ligne à payer l’écocontribution pour gérer la fin de vie des produits, si le vendeur étant passé par leur intermédiaire ne l’a pas fait. Une nouvelle obligation, dans un contexte où des produits du quotidien vont également être assujettis à l’écocontribution via de nouvelles filières du recyclage. Autrement dit, Amazon, AliExpress et les autres géants du e-commerce doivent désormais contribuer au financement du recyclage en France. C’est un grand oui.

Sans surprise, les plus riches polluent plus • Une nouvelle étude confirme la « règle ». Selon le rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales publié mardi 7 décembre, les 10 % des personnes les plus fortunées de la planète ont pesé à elles seules près de la moitié de l’ensemble des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre en 2019 (47,6 %). Un constat que le rapport nomme l’« inégalité mondiale du carbone ». A l’inverse, la moitié la moins riche de la planète n’a généré que 12 % des émissions de dioxyde de carbone.