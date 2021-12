Les généralistes ont-ils suffisamment de temps à consacrer à leurs patients pour leur permettre d’aborder ces problèmes ?

Quinze minutes, c’est la durée moyenne d’une consultation. Chaque patient vient avec deux ou trois motifs de consultation : le principal, l’annexe et celui du pas-de-porte. 15 minutes, c’est court mais la médecine générale est la médecine dans le temps.

Le généraliste doit savoir rebondir sur ce sujet du pas-de-porte et créer les conditions de la confiance. « Vous êtes venue pour vos varices aujourd’hui, mais ce que vous me dites, là, si vous acceptez, vous allez revenir me voir et on va prendre le temps d’en parler…

Tenu au respect du secret médical, un médecin peut-il dénoncer les violences qu’il constate ?

Le médecin doit déjà inciter la personne à déposer plainte et à se faire assister par une association de victimes. Mais s’il estime qu’elle est en danger, oui, il doit faire un signalement à la justice.