Temps de lecture constaté 2’10

Et 60 % pensent que gagner davantage d’argent est « un objectif important ».

À l’approche de l’élection présidentielle 2022, tous·tes les candidat·es ont intérêt à faire du portefeuille des Français·es leur priorité. Les ménages pensent avant tout à leur pouvoir d’achat. D’autant plus en période d’inflation. Selon une étude de l’Observatoire du sens de l’argent réalisé par Vivavoice pour le Crédit coopératif, 41 % des Français·es estiment manquer d’argent pour vivre de « manière satisfaisante ».

« Si l’on sort du discours entendu quotidiennement, quelle que soit la période, tout augmente, la vie est de plus en plus chère et que l’on regarde les chiffres, il faut se rendre à l’évidence: pour un jeune de 20 ans, l’inflation n’existe pas, il n’y a jamais été confronté […] Aujourd’hui, on ne peut plus lui adresser ce reproche », lit-on très justement dans Slate. Faut dire que l’inflation atteint des sommets depuis quelques mois, elle aurait dépassé les 2 % en novembre en France, et bien plus encore dans la zone euro. Dans le même temps, un sondage Odoxa a rappelé que le pouvoir d’achat constitue la priorité absolue des Français·es : 45 % évoquent le pouvoir d’achat comme le domaine qui comptera le plus pour leur vote aux élections. Bien loin devant la santé (30 %) ou l’immigration (25 %). Voilà la préoccupation des Français·es, concrète, bien finir les fins de mois. Et surtout bien les commencer.

Gagner davantage est un objectif

On l’a dit, 4 Français·es sur 10 estiment manquer d’argent pour vivre de « manière satisfaisante ». Et cette même étude révèle que plus de 60 % des sondé·es estiment que « gagner davantage d’argent est un objectif important ». C’est l’objectif de 48 % des jeunes gens – âgés entre 18 et 34 ans.

C’est bien le manque qui est mis en avant dans l’étude : « Cet objectif est lié à un sentiment de manque plus qu’à un rapport spécifique à l’argent. » Dans ce sens, 89 % des Français·es perçoivent l’argent avant tout comme un moyen de se protéger. Surtout, l’argent devient de moins en moins un tabou. Puisque pour 40 % des Français·es, l’argent est souvent abordé avec ses proches. Particulièrement au sein des jeunes puisqu’ils sont 56 % des 18-24 ans et 59 % des 25-35 ans à en parler !

Une nouvelle conception

C’est aussi l’un des principaux enseignements de cette deuxième édition de l’Observatoire du sens de l’argent : pour 4 Français·es sur 10, l’argent constitue un moyen de changer le monde ! Et 74 % des interrogé·es estiment que leurs engagements pourraient avoir un impact sur le choix de leurs produits de consommation courante.

« L’argent passe progressivement de simple moyen de consommation à un levier d’action pour faire évoluer la société. Les Français se sentent concernés par ce changement d’usage de l’argent, et cette seconde édition montre que les jeunes – principalement la classe d’âge qui entre dans la vie active – sont aux avant-postes de cette conception sociétale de l’argent. Les jeunes sont porteurs d’une vision spécifique de l’argent, bien que celle-ci soit présente dans une moindre mesure auprès des autres générations, signe de véritables évolutions de société », conclut l’étude menée pour le Crédit coopératif.