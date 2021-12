Temps de lecture constaté 1’30

Everping lève 1,8 million d’euros • La société Everping, spécialisée dans le contrôle à distance des postes de travail de PME, a été fondée en 2020 par Aurélien Negret et Nicolas Burel. La jeune société de l’infogérance est en plein essor. Elle souhaite prendre en charge pour le compte des PME le développement d’antivirus sur les postes de travail ainsi que la création de codes d’accès informatiques pour les nouveaux·lles arrivant·es. Le principe de la gestion informatique à distance a convaincu les investisseur·ses. Everping a levé 1,8 million d’euros auprès d’une quarantaine de business angels.

Avions de combat : la Finlande s’équipe outre-Atlantique • En matière d’avions de combat, la solidarité européenne n’est pas de mise. Helsinki, qui doit remplacer ses 64 F-18, a choisi d’écarter les trois avions européens (Eurofighter, Gripen et Rafale) au profit du constructeur américain Lockheed Martin. Selon les médias finlandais, Helsinki aurait choisi les F-35 américains dans le cadre de son programme HX de remplacement de ses 65 chasseurs F-18 C/D à compter de 2025. Tant que l’Europe ne sera pas en cohérence avec elle-même…

Des nouvelles mesures pour endiguer la cinquième vague • À l’issue d’un Conseil de défense sanitaire, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé lundi 6 décembre de nouvelles mesures pour contrer la propagation du virus. Le protocole sanitaire est désormais relevé au niveau 3 et le recours au télétravail (deux à trois jours par semaine) fortement encouragé. La vaccination sera ouverte aux enfants à risque à partir du 15 décembre. Jean Castex projette de « l’ouvrir à tous les enfants sur la base du volontariat d’ici à la fin de l’année ». Les discothèques, quant à elles, fermeront à compter de vendredi 10 et pour une durée de quatre semaines. Le port du masque devient également obligatoire en extérieur dans les écoles primaires.

Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, change de directeur financier • La société Alibaba change de cap. Le géant chinois, sanctionné en Bourse, bouscule sa direction financière et refonde ses pôles commerciaux. À compter du 1er avril, Toby Xu, l’actuel directeur financier adjoint, succèdera à Maggie Wu, en poste depuis 15 ans. Alibaba va également créer deux pôles axés sur le commerce numérique, l’un pour les marchés internationaux, et l’autre pour le marché intérieur. Des annonces qui interviennent quelques mois après le paiement d’une amende de 2,3 milliards d’euros, imposée par la Bourse de Pékin pour entrave à la concurrence. En mai, la société annonçait être dans le rouge. Une première depuis 2012…

Euro : des visages sur les billets ? • Le 1er janvier 2022, l’euro fêtera ses 20 ans. À cette occasion, la monnaie unique pourrait changer de visage. L’Eurosystème souhaite intégrer des portraits de figures historiques de l’Europe ou des monuments emblématiques du continent sur les billets. Ce projet pourrait voir le jour dans plusieurs années. De nombreuses consultations et la validation du Conseil des gouverneurs sont en effet nécessaires avant impression.