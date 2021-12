Temps de lecture constaté 2′

Le pouvoir d’achat des Français·es, un enjeu majeur de la Présidentielle 2022 • À quelques mois des élections présidentielles, le pouvoir d’achat semble être la priorité des Français·es. Selon un récent sondage publié par Odoxa-FG2A pour Europe 1, près d’un Français sur deux affirme que la question du pouvoir d’achat est tout en haut de sa liste de priorités (45 %). D’après les données recueillies par Odoxa, cette préoccupation arrive bien loin devant des problématiques comme la santé (30 %), l’environnement (21 %), la lutte contre le terrorisme (24 %) ou encore le chômage (13 %). 94 % des personnes interrogées estiment que l’inflation et les confinements sont responsables de la hausse du pouvoir d’achat. Parmi les préoccupations principales, on retrouve : la hausse des prix de l’essence et de l’électricité mais aussi la hausse des prix des produits de consommation courante.

Le salon Transfair ouvre ses portes le 30 novembre 2021 • Le salon Transfair, dédié à la transmission d’entreprise se tiendra ce mardi 30 novembre 2021. Au programme : plus de 60 experts et témoins qui partageront leurs parcours et expertise. 30 prises de parole : 1 conférence stratégique, 6 masterclass pluridisciplinaires, 5 formations diplômantes, 17 ateliers, 1 trophée, 125 consultations personnalisées et 20 exposant·es. Une conférence d’ouverture pour comprendre comment la transmission d’entreprise peut servir de catalyseur de sortie de crise. L’occasion aussi de mettre en avant un trophée du Reprenariat au Féminin pour démontrer la capacité des femmes à donner un nouvel élan aux entreprises dans trois catégories : french tech, RSE et patrimoine vivant.

Un avion européen de Frontex déployé pour lutter contre le trafic migratoire dans la Manche • L’agence européenne Frontex va mettre à disposition un avion pour aider à réguler le trafic des migrant·es dans la Manche. Une annonce faite par Gérald Darmanin à l’issue d’une réunion européenne à Calais. L’avion va « survoler jour et nuit » la zone de la France aux Pays-Bas, a indiqué le ministre de l’Intérieur. Il a ajouté que la France souhaite « travailler » avec « ses amis britanniques » pour endiguer cette voie migratoire « sur un pied d’égalité ».

Rendez-vous en 2022 pour la 6e édition du Festival du Bruit qui Pense • La 6e édition du Festival du Bruit qui Pense aura lieu du 18 au 30 mars 2022. Ce festival international de musique classique revient en 2022 avec une programmation riche et diversifiée. Au programme : des reprises des plus grands compositeur·rices (Beethoven, Schumann, Mozart) au piano, au violon et au violoncelle et même des spectacles pour enfants. Une exposition du photographe et portraitiste David Baghdasaryan se déroulera du 18 au 26 mars. L’artiste dévoile une série de photographies, prises à l’argentique, des musiciens.