Temps de lecture 1’30

Accélération de l’inflation en 2021 ● Ce n’est une surprise pour personne. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % en un an au mois d’octobre. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ce phénomène « résulte d’une accélération des prix de l’énergie (+20,2% après +14,9% en septembre) et des services (+1,8% après +1,4%) ». Au mois d’octobre l’inflation prend 0,4 % après un léger recul en septembre (-0,2 %). Enfin, l’Insee précise que sur l’année écoulée, l’indice des prix à la consommation, qui sert de base de comparaison sur le plan européen, a augmenté de 3,2 %.

Covid-19 : la France « en alerte » ● La cinquième vague déferle sur la France, pourtant, en l’état actuel le gouvernement exclut un nouveau confinement. C’est ce qu’à déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mardi 16 novembre. Il précise cependant que le pays « est en état d’alerte, il y a une incidence, un nombre de contaminations qui a augmenté très fortement encore la dernière semaine, quasiment 50 % ». Bonne nouvelle cependant, le gouvernement ne devrait pas nous priver de fêtes de fin d’année. « On a érigé une muraille grâce au vaccin, il faut éviter qu’elle se fissure », a-t-il conclu.

L’ISS menacée par des débris spatiaux, la Russie mise en cause ● Sept astronautes de la Station spatiale internationale se sont préparés au pire, lundi 15 novembre. Une évacuation de l’ISS était envisagée en raison de débris spatiaux menaçant directement la structure. Les États-Unis tiennent pour responsable la Russie, accusée d’avoir mené un tir de missile antisatellite. « Ce test a jusqu’ici généré plus de 1 500 débris orbitaux traçables, et va probablement générer des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux », a déclaré Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine.

La Poste veut doubler ses livraisons d’ici à 2030 ● 450 millions d’euros. C’est ce que La Poste a annoncé vouloir investir sur quatre ans afin d’être en mesure de livrer un milliard de colis par an. Un objectif qui devrait être atteint d’ici à 2030 avec sa filiale Colissimo. L’année passée, 471 millions de colis ont été traités, La Poste ambitionne de passer la barre des 500 millions cette année. Un investissement qui devrait également se solder par la création de nouveaux emplois : le directeur général adjoint du groupe Philippe Dorge envisage « 500 emplois directs ».