À l’aune des législatives et des présidentielles, il faut arrêter d’investir les hommes qui ne représentent pas les valeurs de nos partis : l’égalité et la lutte contre les violences sexistes sexuelles. On ne parle pas seulement des condamnations juridiques, mais aussi, moralement, de la manière dont on considère les femmes dans l’espace politique et du niveau d’impunité pour ceux qui se comportent mal. Aux dernières municipales, des hommes qui avaient été condamnés pour violence conjugale ou pour violences sexuelles ont été investis. Le MeToo de la politique n’est pas advenu. On attend de nos organes politiques qu’ils prônent l’exemplarité et qu’ils l’incarnent dans les choix qu’ils font au moment où ils investissent des hommes et des femmes pour les prochaines séquences électorales.

Que répondez-vous à ceux qui opposent la présomption d’innocence ?

On sait qu’aujourd’hui, qu’il y ait plainte ou non, le nombre d’hommes condamnés dans le cadre de violences sexistes et sexuelles est dérisoire. La question ne se pose donc pas dans les mêmes termes. Si la justice, la police et la société faisaient leur travail, il n’y aurait pas de MeToo. Et si les partis politiques faisaient leur travail, nous n’aurions pas besoin de signer cette tribune. Quand on est une femme politique, on connait le sexisme à toutes les étapes de son engagement, que ce soit comme militante, élue de territoire ou nationale. On le vit, on le subit et on est obligées de l’accueillir de fait. Mais on n’est pas obligées de se laisser faire non plus. Je trouve ça très heureux qu’aujourd’hui, un certain nombre de femmes se saisissent de cette question et disent stop.

Nous proposons de signer un engagement en trois points : « Je m’engage à ne pas investir de personne mise en cause pour violences sexistes et sexuelles, je m’engage à ne pas donner mon parrainage à une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles, je m’engage à ne pas embaucher (équipe de campagne, équipe de collaborateur·rices…) une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles. » De manière plus transversale, nous demandons aux partis politiques de se saisir de cette question-là avec un volet de formation et de sanction. L’idée, c’est de faire changer les choses en intervenant bien avant qu’il y ait des plaintes.