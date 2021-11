Temps de lecture constaté 2’10

Decathlon, l’entreprise la plus admirée des Français·es ● C’est la troisième année consécutive que l’enseigne spécialisée dans les articles de sport décroche la palme d’or des entreprises les plus admirées des Français·es. Un constat issu d’une enquête de l’Ifop menée pour le JDD et Eight Advisory. L’enquête repose sur divers critères : performance, responsabilité environnementale, innovation, capacité à donner une bonne image de la France, contribution au quotidien des Français·es et marque employeur. Bref, à ce petit jeu-là, Decathlon devance Peugeot et E. Leclerc, qui complètent le podium. À noter aussi la progression fulgurante de la plate-forme Doctolib, laquelle a gagné 32 places depuis l’édition 2020…

Élisabeth Borne vise le plein emploi à horizon 2025 ! ● Optimiste, notre ministre du Travail ! Dimanche 14 novembre, Élisabeth Borne a déclaré auprès de nos confrères de BFM que la France peut « atteindre le plein emploi » d’ici à 2025. Même si le taux de chômage atteint 7,6 % (chiffres du troisième trimestre 2021), « on forme les demandeurs d’emploi comme on ne l’a jamais fait, on les accompagne pour qu’ils puissent trouver un emploi », insiste-t-on au ministère du Travail. Élisabeth Borne estime même à 300 000 le nombre d’emplois durablement non pourvus mais se réjouit du quinquennat d’Emmanuel Macron en la matière : « On bat tous les records d’embauches, on a créé plus de 800 000 emplois pendant le quinquennat », a-t-elle tenu à rappeler.

C’est la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ! ● Une semaine d’autant plus cruciale qu’elle s’inscrit dans le cadre de la relance économique. Et les personnes handicapées doivent faire partie intégrante de cette relance. Il s’agit de la 25e édition de la Seeph, qui se déroule du 15 au 21 novembre. C’est un moment idéal pour sensibiliser au travail des personnes en situation de handicap – ce qui n’empêche pas non plus de le faire le reste de l’année ! Parmi les thématiques de cette édition : la jeunesse en situation de handicap face à l’emploi, comment développer l’apprentissage et l’accès aux études supérieures ? Ou encore Ruralité, Handicap et Emploi.

Les dividendes mondiaux ont le sourire ● Les marchés financiers se portent bien, les dividendes pourraient battre des records en 2021. Dans un rapport trimestriel publié lundi 15 novembre, le gestionnaire américain d’actifs Janus Henderson observe que les versements aux actionnaires ont bondi de 19,5 % par rapport à ceux de 2020. Pour atteindre 403,5 milliards de dollars, soit un record pour un troisième trimestre. Les dividendes se rétablissent plus rapidement que prévu, du fait de l’amélioration des bilans des entreprises et d’un optimisme accru pour l’avenir », explique dans Les Échos Ben Lofthouse, responsable de la gestion actions chez Janus Henderson.

Plus de 3 millions de logements vides en France ● C’est l’estimation faite par la dernière étude de l’Insee sur le sujet, rendue publique le 9 novembre. Un chiffre qui aurait même grimpé de plus de 60 % en 40 ans ! Parmi ces 3 millions, un tiers serait inoccupé depuis au moins deux ans. Environ 3,5 % du parc privé en France. Dans le détail, parmi les grandes villes, c’est Marseille qui enregistre les plus forts taux de logements vacants depuis au moins deux ans puisqu’elle comptabilise pas moins de sept arrondissements au sein des dix « premières » positions. D’autre part, la capitale française n’est pas en reste, elle figure bien entendu parmi les spécialistes des logements vacants (quatre arrondissements de la capitale parmi le top 15 des communes – de 200 000 habitant·es – aux logements vides).