Télétravail et travail hybride : une solution pérenne ? ● Véritable héritage de la crise de la covid-19, le télétravail rencontre un réel succès dans cette société d’après-crise. Inenvisageable avant la pandémie, le travail à la maison est aujourd’hui une voie de recours pour les entreprises. Économie de temps, d’argent, accès à la mobilité… Tant d’arguments qui séduisent en premier lieu les salarié·es. Les formules de « travail hybride » qui combinent présence au bureau et télétravail, sont particulièrement adoptées. Mais cette solution est-elle viable sur le long terme ? Une enquête réalisée par Riverbed et Aternity auprès de 1 500 cadres démontre que 97 % d’entre eux acceptent qu’au « moins certain·es employé·es travaillent en mode hybride » sur le long terme. Les dirigeant·es se disent freiné·es par des questions d’égalité des chances. 88 % d’entre eux·elles se disent préocupé·es par la disparité numérique entre les employé·es en poste et les employé·es à distance.

Russie : 150 employé·es licencié·es à cause d’un algorithme ● La société de logiciels Xsolla a licencié brutalement 150 de ses 500 salarié·es. Les employé.es ont été remercié·es d’un simple mail. En cause ? Un algorithme « espion » missionné par l’entreprise pour surveiller la manœuvre. L’algorithme évaluait secrètement le temps utilisé par les employé·es pour réaliser des tâches personnelles pendant leur travail. Aleksandr Agapitov, PDG du groupe, plutôt satisfait de son choix, a déclaré avoir aidé ses ancien·nes employé·es à « trouver un endroit où ils peuvent gagner plus et travailler moins. ». Dans une interview, le directeur a affirmé que ces nombreux licenciements étaient en partie liés à une baisse de croissance de l’entreprise.

Hydrogène vert : le grand projet de trente entreprises européennes ● Trente industriels européens de l’énergie souhaitent commercialiser de l’hydrogène vert au même prix que l’hydrogène issu des énergies fossiles. Ce projet nommé « HyDeal Ambition » rassemble des groupes comme Vinci Construction, Falck Renewables, Hydrogène de France, Gazel Energie, ou encore Enagas et Naturgy. Le but, fournir l’Union européenne en énergie verte au prix de 1,5 euro le kilo. Cette production devrait démarrer en Espagne en 2025. L’objectif, atteindre 3,6 millions de tonnes d’hydrogène à partir de 95 gigawatts de solaire ( couplé avec 67 gigawatts d’électrolyseurs) pour 2030. Ces volumes, produits en Europe, seront consommés en Espagne, en France, en Allemagne, et dans un grand nombre de pays européens. Le consortium vante la puissance de la solution HyDeal, censée être « trois fois plus rapide à mettre en place qu’un réacteur de troisième génération (EPR), et qui générera dix fois plus d’énergie ». Ambitieux !

Véhicules électriques : l’entreprise Rivian fait de l’ombre à Tesla ● Le constructeur de voitures électriques Rivian, concurrent direct de Tesla lève 11,9 milliards d’euros pour son entrée à Wall Street. Soutenu par Ford et Amazon, Rivian a fixé un prix d’entrée de 78 dollars en émettant plus de titres que prévu initialement. Ce qui représente une valorisation de 67,9 milliards. La société qui joue désormais dans la même cour que Ford (80,4 milliards) ou General Motors (85,1 milliards). Une avancée surprenante étant donné que Rivian vient tout juste de commercialiser ses premières voitures. Well done !