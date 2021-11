Temps de lecture constaté 2’

Passe sanitaire : les autotests sous supervision médicale réintégrés ● Ces autotests avaient été exclus du passe sanitaire depuis le 15 octobre par le gouvernement. Mais le Conseil d’État a retoqué cette proposition du gouvernement. De là, sur le site SI-DEP, est indiqué : « La saisie dans SI-DEP des autotests réalisés sous la supervision des professionnels de santé habilités sera rétablie et, sur résultat négatif, permettra de délivrer un passe sanitaire », informe LCI. Désormais, tests RT-PCR, antigéniques et autotests, sont valables pendant 72 heures dans le cadre du passe sanitaire.

La bonne idée signée Beetween ● On le sait, nos hôpitaux manquent cruellement de personnel, ce qui pousse parfois certains établissements à fermer des lits. Un constat qui passe d’autant plus mal en pleine crise sanitaire. C’est pourquoi Beetween, spécialiste des logiciels de recrutement, tente de combler une partie du problème. Sa plate-forme propose le partage automatique des CV qui n’ont pas été retenus par une clinique, un Ehpad ou un hôpital, mais dont les profils peuvent en intéresser d’autres. Grosso modo, il s’agit d’une solution de partage de CV entre établissements hospitaliers d’une même région. « Cette entraide est une réponse à la pénurie des candidats », explique pour Les Échos Philippe de Rosnay, cofondateur et président de Beetween. Pour rappel, l’éditeur de logiciels de ressources humaines avait levé deux millions d’euros au cours de l’été.

Les compagnies aériennes anticipent une masse de voyageur·ses pour les États-Unis ● Et pour cause, depuis le 8 novembre, les voyageur·ses vacciné·es de 33 pays sont autorisé·es à revenir… après 18 mois de fermeture des frontières ! Alors forcément, les réservations de billets ont bondi ! Une bonne nouvelle pour les grandes compagnies aériennes, pour lesquelles l’axe transatlantique demeure vital : « Pour Air France-KLM, ces vols représentent 40 % des recettes sur le long-courrier », résume une cadre d’Air France pour Le Figaro. Dans la même perspective, Air France passe à l’offensive pour l’hiver et propose des promotions : l’aller et retour pour New York démarre à 342 euros, 456 euros pour Miami et 402 euros pour San Francisco ! Les grands noms de l’aérien s’apprêtent à redécoller…

McAfee, bientôt racheté 10 milliards de dollars ? ● Un an après son entrée en Bourse, McAfee pourrait être racheté par deux fonds de private equity, l’un américain – Advent International – et l’autre britannique – Permira. Pour un montant de l’ordre de dix milliards de dollars ! Ces possibilités ont fait grimper le cours boursier du célèbre logiciel d’antivirus, avec un titre en hausse de 20 % vendredi 5 novembre, et une clôture à 25,46 dollars. Forcément, avec le développement des cyberattaques, exacerbé avec la pandémie, le marché de la sécurité informatique s’affiche comme un créneau sûr et attire les convoitises. En 2021, le marché mondial de la sécurité informatique pourrait peser 150 milliards de dollars, rien que ça.

Rappel : le 20e congrès des actuaires se déroule ce 9 novembre à la Maison de la Mutualité et en ligne ● Sur le thème « Perspectives actuarielles pour le monde à venir ». Un événement qui rassemble les professionnels de l’assurance, de la banque, de la finance etc, pour faire le point sur les grands enjeux d’innovation, techniques et règlementaires. Au programme, environ 80 intervenant·es, 25 sessions ou encore 40 entreprises et institutionnels partenaires.