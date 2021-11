Temps de lecture constaté 2’

Hausse des créations nettes dans l’emploi salarié privé ● Les effets de la crise covid-19 ? La vague de défaillances d’entreprises n’a toujours pas eu lieu. Dans le privé, les créations nettes d’emplois salariés sont même reparties à la hausse au troisième trimestre. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’emploi salarié privé a progressé de 0,5 %, ce qui correspond à environ 96 000 créations nettes d’emplois – il s’agit d’une estimation provisoire précise l’Institut. Au global, c’est la troisième hausse trimestrielle successive – après + 0,8 % et +1,4% aux premier et deuxième trimestres. Plus d’infos ici.

89 % des séniors disent vouloir transmettre leur résidence principale à leurs enfants ● C’est en tout cas ce qu’il ressort d’un sondage mené par OpinionWay pour Monetivia, entreprise spécialisée en immobilier et ingénierie patrimoniale. Problème, si 9 séniors sur 10 ont cette intention de transmission de leur résidence principale à leurs enfants, plus des deux tiers (67 %) anticipent que leur bien sera mis en vente à leur décès. Seuls 20 % des séniors estiment que leur bien sera conservé pour que leurs enfants y habitent. Face à ce constat, vendre la nue-propriété de son logement pourrait être une solution – soit la vente d’un bien immobilier qui permet au vendeur de recevoir un capital immédiat important (valeur de la nue-propriété) tout en conservant le droit de disposer des lieux sa vie durant. Dans le détail, ils seraient même 17 % à être intéressés par une solution qui consiste à vendre la nue-propriété de leur résidence principale et à donner ensuite la totalité ou une partie de la somme à leurs enfants.

Les vacances de la Toussaint « ont très bien fonctionné », et Noël ? ● Voilà ce qu’a déclaré le secrétaire d’État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, vendredi 5 novembre. Notamment le secteur de l’hôtellerie, avec une hausse de la fréquentation de 15 % par rapport aux vacances de la Toussaint 2019 – plus représentatives que l’an passé en pleine crise sanitaire. Si l’on se penche sur les locations de meublés entre particuliers, l’embellie est encore plus forte : +54 % ! Étape Toussaint franchie avec succès, à quoi s’attendre pour les vacances de Noël ? « J’incite les Français qui n’auraient pas encore réservé à le faire, parce que ça monte très vite et très fort », observe Jean-Baptiste Lemoyne. Sur la question de l’obligation ou non du passe sanitaire pour les remontées mécaniques, une réponse sera apportée dans les prochains jours.

En Belgique aussi, la franchise séduit ! ● À en croire le journal L’Echo, le secteur belge de la franchise s’attend à au moins 200 ouvertures de nouveaux commerces pour l’année à venir, soit la création d’au moins 2 200 emplois – chiffres issus de l’enquête de la Fédération belge de la franchise dont les répondants représentent plus de 2 000 magasins. Comme le rappelle le journal, la Belgique s’affiche de plus en plus comme une terre d’accueil de la franchise. Un constat qui s’explique logiquement par le modèle lui-même, qui attire : « En période de crise comme en temps normal, les franchisés peuvent s’appuyer sur un vaste réseau et exploiter les connaissances, les canaux de marketing ou encore le soutien logistique du franchiseur », explique Carine Janssens, porte-parole de la Fédération belge de la franchise (FBF).