Meilleur trimestre de son histoire pour Société Générale ● Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Jeudi 4 novembre, le groupe Société Générale annonce avoir réalisé un troisième trimestre 2021record : près d’1,6 milliard d’euros de bénéfice net, soit presque le double sur un an. De son côté, le produit net bancaire – l’équivalent du chiffre d’affaires pour les banques – a augmenté de presque 15 % à 6,67 milliards d’euros. Trimestre « excellent » pour le directeur général Frédéric Oudéa qui constate des performances commerciales et financières élevées dans tous les métiers ». En parallèle, le groupe a rappelé que le projet de fusion des agences Société Générale et Crédit du Nord avançait « conformément au calendrier annoncé ».

Marché de l’habillement : retour à la normale ● Le panel retail de l’Alliance du commerce chiffre à + 0,8 % l’augmentation de chiffre d’affaires en magasin par rapport à octobre 2019. C’est la « fin du rattrapage et le retour à un niveau d’activité d’avant-crise », estime l’Alliance. C’est le rayon enfant qui compense la baisse de l’habillement féminin. « Au cumul depuis le début de l’année, et en incluant les périodes de fermeture des commerces, le recul des ventes en magasin s’établit à 18,8 % comparé à 2019. » Les scores marquent la « souffrance » des magasins des centres commerciaux (- 4,5 % pour les centres commerciaux de centre-ville et – 3,8 % pour la périphérie), alors que les magasins de centre-ville retrouvent une activité (+ 2,1 % de CA). De même, les zones d’activité de périphérie et les retail parks améliorent leur chiffre d’affaires de 6,4 %. Le panel démontre une baisse du trafic en magasin (-14,5 % par rapport à 2019 à périmètre constant) pour tous les lieux de vente (notamment pour les commerces des centres commerciaux de centre-ville et de périphérie avec une perte de fréquentation de près de 18 %, alors que « cette baisse de trafic est de 13,3 % pour les commerces de centre-ville et de 3,8 % pour les commerces de zones d’activité commerciales et retail parks »). Ces fléchissements profitent-ils au e-commerce ? Les ventes d’habillement en ligne progressent toujours (+ 82 % au mois d’octobre 2021 comparé à 2019, mais + 6 % par rapport à 2020).

Zone euro : le chômage recule en septembre ● 7,6 % en juillet, 7,5 % en août… le taux de chômage en Europe poursuit sa décrue en septembre à 7,4 %, a annoncé mercredi 3 novembre Eurostat. En volume, 14,32 millions d’hommes et femmes étaient en situation de chômage en septembre dans l’Union européenne et 12,08 millions au sein des pays qui partagent la monnaie euro. Le taux de chômage le plus faible revient en septembre à la République tchèque (2,6 %). Et le plus élevé en Espagne (14,6 %). L’horizon s’éclaircit aussi pour les jeunes : leur taux de chômage a chuté de 0,2 point sur un mois en septembre dans l’UE, à 15,9 % ! Alors qu’il s’élevait à 18 % un an plus tôt.

Medirect Homecare, place à la franchise ● Le groupe spécialisé dans le service médical à domicile entend bien s’étendre. Logique au regard du vieillissement de la population à venir – et c’est tant mieux ! De là, Medirect a lancé Medirect Homecare en franchise. « Un patient coûte en moyenne entre 1 200 et 1 500 euros par jour dans un hôpital. À domicile, ce chiffre oscille entre 150 et 200 euros. Force est de constater que l’ambulatoire va se développer de plus en plus. Les soins post-opératoires vont se faire plus régulièrement à domicile. Pour des raisons économiques. De même avec le vieillissement de la population et les pathologies chroniques qui s’en suivent, la demande va se faire fortement ressentir dans les prochaines années », explique L’Officiel de la Franchise. Pour l’heure, la tête de réseau compte cinq franchisés, à terme elle vise 150 agences dans l’hexagone.