« Oser l’handipreneuriat ! »

La 4e édition des Trophées h’up s’est déroulée mardi 2 novembre 2021 au Carreau du Temple à Paris (IIIe arrondissement). L’occasion de mettre à l’honneur tous·tes les entrepreneur·ses en situation de handicap, leurs combats et leurs parcours extraordinaires.

« Oser l’handipreneuriat ! » Anne-Sophie Tuszynski, Caroline Fruchaud, Valentin Duthion, Fabrice Grosfilley, Maryse Lessire ont osé et leur engagement a payé. Ils·elles sont les lauréat·es de la 4e édition des Trophées h’up entrepreneurs dont ÉcoRéseau Business est partenaire. Une remise de prix qui récompense cinq entrepreneur·ses en situation de handicap. Voici leur profil.

Anne-Sophie Tuszynski, lauréate du prix Entrepreneur·e de l’année 2021 pour WeCare@Work, une plate-forme de solution pour concilier maladie et travail.

Caroline Fruchaud, lauréate du prix Créateur en herbe et vote du public 2021 pour Hostbox, une entreprise qui propose des box cadeaux aux personnes hospitalisées, le tout made in France.

Valentin Duthion, lauréat du prix Créateur 2021 pour Le Regard Français, entreprise de vente en e-commerce de vêtements handi-responsables et qui valorise le travail des personnes en situation de handicap

Fabrice Grosfilley, lauréat du prix Entrepreneur expérimenté pour Domianim-Loosainfjn, pour son entreprise d’aide et de service à la personne.

Maryse Lessire, lauréate du prix Entrepreneur·e international·e pour Multiblueparadise, marque de combinaisons de sport aérien.

Ils sont peut-être déçu·es mais tout aussi méritant·es, les « nominé·es » : Franck Castellano et son entreprise C.Egals et ses objets adaptés au handicap. Manon Fahy et Vestiis, une application qui donne à ses utilisateur·ricess une prise de conscience de l’impact environnemental de leurs vêtements. Mathieu Penaud pour M.A.N & Co et ses conseils logistiques sur le recyclage, l’inclusion et le sport. Et enfin Jason Chemama avec HandiEasy qui propose des solutions aux personnes en fauteuil roulant.

( Trophées h'up 2021 – Merci et à l'année prochaine )

Clap de fin et merci à tous d'avoir fait rayonner et résonner les entrepreneurs extra-ordinaires hier soir !

Ensemble, poursuivons ce mouvement et faites-nous part de vos précieux retours ici : https://t.co/onge0i5AY5 pic.twitter.com/9RFEoJYGMT — h'up entrepreneurs (@h_up_uptih) November 3, 2021

Ils·elles ont fait de leur différence une force, un atout. Dans une société où le handicap est encore trop souvent vu comme un frein à l’emploi tous·tes ces « nominé·es » servent d’exemple, peut-être même d’inspiration. Si vous-même vous sentez concerné·es, n’hésitez plus. Candidatez aux prochains Trophées h’up qui auront lieu en 2022.