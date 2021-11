Temps de lecture constaté 2’

La dette publique évaluée à 115,3 % du PIB en 2021 ● Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt a annoncé mardi 2 novembre que la dette publique devrait atteindre 115,3 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin de cette année. Toujours selon ses prévisions, elle devrait reculer à 113,5 % en 2022. Le tout, grâce à une forte reprise économique après la crise sanitaire. Pour rappel, lors des premières prévisions, la dette publique était estimée à 118 % du PIB en 2021 et 116 % en 2022. En outre, le gouvernement envisage une augmentation du PIB de 6,25 %.

Le gaz, un investissement vert ? ● Paris souhaite inclure le gaz naturel dans la liste des investissements verts, considérés « durables », établie par l’Union européenne. Une inclusion qui devra toutefois s’établir dans des « conditions strictes » selon un document obtenu par l’AFP. Une proposition française qui serait soutenue par la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. Le gouvernement n’a pas confirmé être à l’origine de la proposition mais se dit favorable à l’inclusion du gaz dans l’index de Bruxelles.

Reprise épidémique : pas de télétravail obligatoire ● La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a estimé que la reprise épidémique n’imposait pas le recours au télétravail obligatoire. Malgré un taux d’incidence à 60,7 cas positifs pour 100 000 personnes, soit une augmentation de 10 % en une semaine, Madame Borne n’a pas prévu de nouvelles adaptations sanitaires en entreprise. Pour rappel, le 10 septembre, les règles relatives au travail du protocole sanitaire ont été assouplies sans être totalement supprimées.

Bioburger remplace les bouteilles d’eau payante par de l’eau du robinet gratuite ● Il y a quelques temps McDonald’s lançait « Eau by Mcdo » et supprimait les bouteilles en plastique. De l’eau filtrée dans des gobelets recyclables. Une eau tarif luxe, car selon le journal Le Monde, le prix au litre varierait entre 5 et 7 euros. Alors, dans le sillage du géant du fast-food, d’autres initiatives fleurissent. Afin de participer à la transition écologique, l’enseigne Bioburger va annoncer la suppression de l’eau en bouteille. À la place, une eau filtrée, à volonté et surtout… gratuite !

Facebook signe la fin de la reconnaissance faciale ● Le géant d’Internet est au cœur des polémiques. Comme pour tenter de redorer son blason, le réseau social vient d’annoncer la suppression de la reconnaissance faciale qui permet d’identifier des personnes présentes sur des photos ou vidéos de manière automatique. Une technologie qui soulevait de nombreuses inquiétudes depuis 2010 et sa mise en place. Les données de reconnaissance faciale enregistrées devraient également être supprimées.