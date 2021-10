Temps de lecture constaté 1′

Les Hauts-de-France menacent la SNCF • Les TER de la région Hauts-de-France n’apportent plus satisfaction… Alors, devant la dégradation des équipements, la région menace de suspendre ses paiements à la SNCF si une solution n’était pas trouvée. Dans un communiqué, les Hauts-de-France détaillent : « Des retards et suppressions de trains récurrents pour des indisponibilités de matériel ou de personnel ». Toujours selon le même communiqué, le taux de suppression des TER dans la région aurait augmenté de 50 % entre 2019 et 2021. La collectivité enjoint la SNCF de procéder à un « rétablissement de la situation » d’ici à mi-novembre. Sinon, elle mettra ses menaces à exécution.

Zéro émission carbone pour l’Australie • À quelques jours de la conférence de l’Onu sur le climat, l’Australie a annoncé viser zéro émission de carbone à l’horizon 2050. En revanche, elle ne renforcera pas ses objectifs de réduction pour 2030. « Nous voulons que nos industries lourdes, comme l’industrie minière, restent ouvertes, compétitives et s’adaptent, afin qu’elles restent viables aussi longtemps que la demande mondiale le permettra », a déclaré le Premier ministre conservateur Scott Morrison. Pour rappel, le pays avait accepté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 28 % d’ici à 2030.

Gecina en tête du classement des entreprises qui favorise l’égalité femmes-hommes • Une cinquième victoire pour Gecina. La société foncière se classe en tête du classement annuel des entreprises vertueuses en matière d’égalité femmes-hommes publié lundi 25 octobre. Et pas qu’un peu ! Puisque Gecina obtient un score de 91,5 sur 100. L’entreprise disposerait de 40 % de femmes dans les instances dirigeantes (conseil d’administration, comités exécutifs…). Sodexo, entreprise de restauration collective, arrive en deuxième position devant Mercialys, société foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Suivent la Française des jeux, l’enseigne de décoration Maisons du Monde et L’Oréal.

Malgré les scandales, Facebook fait du profit • 9,2 milliards de dollars, ce sont les bénéfices net du réseau social au troisième trimestre. 17 % de plus que l’année dernière, alors que Facebook est au cœur d’une polémique que l’on pensait nuire à sa réputation. La plate-forme est accusée par des ONG de privilégier ses profits aux dépens de la sécurité de ses utilisateur·rices. Sous l’impulsion de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, les médias américains se sont lancés dans une fouille approfondie de documents internes à l’entreprise de Mark Zuckerberg, l’accusant notamment d’inaction face à la désinformation ou à la publication de contenus toxiques à l’attention du jeune public.