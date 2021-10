Temps de lecture constaté 2′

Total pointé du doigt pour son utilisation des énergies fossiles · Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS, Pierre-Louis Choquet, sociologue à Sciences Po et Benjamin Franta, chercheur en histoire à l’université américaine de Stanford ont mené l’enquête… Et ce qu’ils ont trouvé pourrait bien nuire à la réputation de Total. Dans un article scientifique publié mercredi 20 octobre, paru dans la revue Global Environmental Change, il est expliqué que le géant pétrolier avait connaissance des conséquences néfastes de ses activités sur le climat et ce, dès 1971. Les trois chercheurs ont épluché les archives de Total, ainsi que des revues et interviews. Et selon leurs conclusions, le groupe aurait entretenu le doute à la fin des années 1980 et tenté de contrecarrer les efforts pour limiter le recours aux énergies fossiles.

Accusé de discrimination, Facebook passe à la caisse · 14,25 millions de dollars. 4,75 millions d’amende, et 9,5 millions de dollars d’indemnités aux victimes de « discrimination ». Fin 2020, le ministère de la Justice des États-Unis avait déposé une plainte contre Facebook, l’accusant d’avoir délibérément réservé certains postes à des salarié·es étranger·es au détriment de citoyen·nes américain·es. 2 600 postes auraient été concernés entre le 1er janvier 2018 et le 18 septembre 2019, pour un salaire moyen de 156 000 dollars par an.

Jeudi 21 octobre, c’est la fête des entreprises ! · La 19e édition de la fête des entreprises a pour thème cette année : « J’aime ma boîte et j’y crois ! » L’enjeu : valoriser, renforcer, souligner et encourager le lien social dans les entreprises après ces dernières années durement marquées par la crise sanitaire. Les femmes sont aussi mises à l’honneur lors de ce rendez-vous annuel, à l’image de la marraine de la fête des entreprises : Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, qui a répondu présente à l’événement.

La fondation Gates investit dans la pilule anti-covid · Le molnupiravir, médicament développé par le laboratoire Merck, pourrait bien être la solution pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre la covid-19. C’est en tout cas la conviction de Bill et Melinda Gates qui ont décidé d’investir 120 millions de dollars pour faciliter l’accès desdits pays à cette pilule prometteuse qui réduirait les risques d’hospitalisation et de décès lorsqu’elle est prise dans les premiers jours de l’infection. Le molnupiravir est en cours d’évaluation par l’Agence américaine des médicaments.

Une aide pour les magasins fermés entre février et mai · Certains magasins, fermés entre février et mai en raison de la crise sanitaire, vont pouvoir bénéficier de l’aide annoncée par le ministère de l’Économie et des Finances pour payer leurs loyers. Avant d’être mis en place, le dispositif devait être validé par la Commission européenne qui a finalement donné son aval. Cette aide sera destinée aux entreprises dont certains magasins situés dans les centres commerciaux qui ont fermé à l’occasion du troisième confinement en début d’année. « L’éligibilité à l’aide est appréciée mois par mois au regard des aides déjà obtenues par l’entreprise », a précisé le ministère de l’Économie dans son communiqué.