Temps de lecture constaté 2′

La Chine va augmenter de 6% sa production de charbon · Mauvaise nouvelle pour le climat. La Chine devrait augmenter de 6% sa production de charbon pour faire face aux pénuries d’électricité qui a engendré plusieurs coupures d’électricité dans le pays. La Commission nationale du développement et des réformes chinoises à annoncé que 153 mines ont été autorisées à accroître leur capacité de production de 220 millions de tonnes par an. Cette décision intervient alors que le président Xi Jinping s’était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. La Chine est le premier producteur mondial de charbon, qui représente 60% de sa production d’électricité.

Prix du carburant : des annonces en fin de semaine · Le prix des carburants continuent de grimper. Devant l’inquiétude des consommateur·rices, le gouvernement s’apprête à prendre des mesures de protection. « Je pense que c’est une question de jours, et d’ici à la fin de la semaine bien sûr », a assuré Grabriel Attal au micro d’RTL mardi matin. Dans les solutions envisagées, le porte-parole du gouvernement évoque la baisse des taxes, le chèque carburant ou une aide spécifique. Elle sera « simple, juste et efficace » selon les mots de Gabriel Attal. Ces décisions sont très attendues, notamment par les associations : lundi 18 octobre, 40 millions d’automobilistes lançait une pétition pour inciter le gouvernement à engager une baisse massive des taxes sur le carburant.

La SNCF échafaude un plan pour concurrencer Trenitalia et Renfe, sur l’axe Paris-Lyon · Le trajet Paris-Lyon, l’un des plus réguliers de la SNCF, va s’ouvrir au marché international ! Les usagers pourront circuler à bord des trains des compagnies italiennes et espagnoles Trenitalia, et Renfe. La SNCF entend barrer la route à ses concurrents internationaux avec le lancement d’une classe « business première » sur la ligne Paris-Lyon. La compagnie française cible les professionnel·les et entend proposer des services innovants lors de déplacements d’entreprises. Les passager·es pourront accéder aux salons Grands voyageurs des autres gares et profiter de « coupe-files ». À l’intérieur des trains, ces nouveaux voyageur·euses bénéficieront d’une voiture privatisée et de la présence d’un·e hôte·sses. Ils·elles seront également autorisé·es à contacter le chef de bord via un assistant virtuel !

La France, championne du recyclage plastique ? · La France est l’un des pays les plus innovants au monde dans le recyclage du plastique et la conception de nouveaux bioplastiques. L’Office européen des brevets (OEB) vient de sortir une étude qui porte sur les brevets déposés par l’Europe et les États-Unis, ces dix dernières années. En Europe, la France représente 4 % des dépôts et est classée deuxième, derrière l’Allemagne. Certaines entreprises françaises sortent du lot en matière de brevets, c’est le cas de Michelin, qui compte 110 brevets sur le recyclage mécanique traditionnel. Le groupe Suez, lui, figure dans le Top 10 des brevets de recyclage mécanique. 9 000 dépôts de brevets liés au recyclage biologique et chimique ont été déposés entre 2010 et 2019, dont 159 par IFP Énergies nouvelles et 52 par Total. Des chiffres, qui ne permettent pas encore de concurrencer le marché américain, champion toutes catégories du dépôt de brevets sur le recyclage chimique et biologique.