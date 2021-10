Temps de lecture constaté 2′

Pénurie de puces : Apple diminue sa production d’iPhone · Il y aura moins d’iPhone 13 que prévu au pied du sapin cette année. En raison de la pénurie de puces électroniques, Apple revoit à la baisse la production de son nouveau smartphone. D’après le média Bloomberg, la marque à la pomme souhaitait fabriquer 90 millions d’iPhone d’ici à la fin de l’année. Il y en aura, finalement, 10 millions de moins. En cause, l’incapacité des fournisseurs Broadcom et Texas Instruments à fournir les puces électroniques. Pour rappel, quatre téléphones appartenant à la nouvelle gamme iPhone 13 avaient été présentés par Apple mi-septembre.

Bruno Le Maire soutient le plan « France 2030 » · Dans une interview au journal Le Parisien, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, assure que le nouveau plan « France 2030 » rapportera « 45 milliards d’euros de richesse supplémentaire » d’ici à 2030. Le plan d’investissement de 30 milliards d’euros, présenté mardi 12 octobre par Emmanuel Macron, est articulé autour de dix objectifs qui soutiennent notamment l’innovation et la transition écologique dans des domaines variés. Le ministre précise qu’il « créera également des dizaines de milliers d’emplois ». « Cela va aussi permettre de former et de qualifier des salarié·es dans des nouveaux métiers », a-t-il ajouté.

McDonald’s assigné en justice pour « pratiques commerciales trompeuses » · Après l’eau payante, McDonald’s continue de faire polémique. Cette fois, l’entreprise risque gros. L’UFC-Que Choisir a déposé plainte contre l’enseigne de fast food américaine pour « pratiques commerciales trompeuses » devant le Tribunal judiciaire de Paris. En cause, l’existence de partenariats publicitaires dissimulés sur la plate-forme de vidéos YouTube. Selon l’association, dans lesdites vidéos, des enfants influenceur·ceuses seraient muni·es « d’impeccables emballages estampillés McDo, ou déballent des colis surprises dont ils ne manquent pas, entre deux remerciements appuyés à leur généreux bienfaiteur, de détailler les jouets à retrouver dans les Happy Meal… avec rappel des dates de disponibilité. Le tout sans mentionner l’existence d’un partenariat ». Pour autant, rien n’interdit aux marques de s’associer à des enfants influenceur·ceuses sur Internet. En l’absence de législation, la future décision du tribunal pourrait faire jurisprudence.

Une transition écologique « trop lente » · L’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’inquiète du manque d’investissement dans les énergies propres. Elle prévient : « La transition est trop lente ». Si rien n’est fait, le marché de l’énergie pourrait être confronté à des « turbulences », alerte l’institution qui lance « de sérieux avertissements devant la direction que le monde prend » dans son rapport annuel. Selon le directeur de l’AIE, Fatih Birol, les investissements dans les « projets énergétiques décarbonés devront tripler dans les dix ans » si l’objectif de neutralité carbone à 2050 veut être atteint afin de limiter à 1,5°C la hausse des températures moyennes.

Prix des carburants : vers des mesures de protection ? · « Si ces hausses se poursuivent, on prendra les mesures nécessaires », a assuré Gabriel Attal, mercredi 13 octobre au micro de BFM TV. Des mesures de « protection » qui seraient appliquées si la hausse des prix des carburants se poursuivait « sur la durée ». Pas question de baisser les taxes pour le moment, prévient toutefois le porte-parole du gouvernement qui tempère ses propos : « Avant de prendre une décision, il faut regarder qu’est-ce qui est le plus efficace pour aider les Français qui en ont le plus besoin. »