Édouard Philippe évoque un départ à la retraite à 67 ans.

Dans un entretien accordé au magazine Challenges, l’ancien Premier ministre aborde le sujet de la dette. Et pour lui, la réduction des dépenses passera forcément par une réforme des retraites, et notamment par le relèvement de l’âge légal de départ.

À ce rythme là, les jeunes d’aujourd’hui pourront tirer un trait sur leur retraite et nos aîné·s devront travailler depuis leur dernière demeure. Quand on sait que l’espérance de vie en bonne santé des Français·es se situe autour de 63 ans, peut-on réellement espérer d’un·e ouvrier·e du bâtiment une force de travail suffisante pour exercer son métier à l’approche de ses 70 printemps ? D’aucuns diraient qu’ils·elles n’ont qu’à trouver un autre métier, dans un secteur où la pénibilité est moindre. C’est sans compter sur le taux d’employabilité qui s’amoindrit avec l’âge. On peut également évoquer l’actualité récente. La pandémie qui a endeuillé la planète entière n’est peut-être que la première d’une longue série à venir. En 2020, l’espérance de vie des Français·es a perdu 0,66 an selon une étude de l’université d’Oxford, la plus grosse baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont les populations les plus fragiles, dont font partie les plus de 60 ans qui ont payé le plus lourd tribut.

« Nous préférons continuer à danser au-dessus du volcan que prendre les mesures, drastiques – et parfois amères –, qui s’imposent », regrette-t-il, estimant ainsi que « la première réforme à faire est celle des retraites ».

Édouard Philippe avait amorcé cette réforme lors de son passage à Matignon, jusqu’à activer l’article 49-3, avant de stopper la machine avec la crise du Covid.

« À près de 330 milliards [d’euros], les pensions constituent de loin le premier poste budgétaire – plus d’un quart de la dépense publique – et le premier foyer d’économies possibles », souligne-t-il dans Challenges. Parmi les leviers à disposition, « la seule solution raisonnable est donc d’allonger la durée de vie active en repoussant l’âge de départ à la retraite à 65, 66 ou 67 ans », estime-t-il.

« Ce n’est pas une mesure facile à porter, cela peut être progressif, mais ceux qui promettent de régler la question des retraites sans augmenter la durée de la vie active mentent aux Français », insiste-t-il.

Retrouvez une partie de l’entretien d’Edouard Philippe avec Challenges