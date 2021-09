Temps de lecture constaté 2’

Le géant français de l’eau Veolia augmente son capital de 2,5 milliards d’euros, une somme qui servira à terminer le rachat de son rival historique Suez.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Veolia-Suez ! Après une année de bras de fer judiciaire et médiatique, les deux leaders français de l’eau annonçaient en juillet leur fusion par le dépôt officiel de l’offre publique d’achat (OPA) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le groupe Veolia, qui détient pour l’heure presque 30 % des parts de Suez, augmente son capital de 2,5 milliards d’euros. Une somme qui servira, en partie, à racheter les 70 % restants. Le montant total de cette action s’élève à 9 milliards d’euros. A noter que le prix des nouvelles actions atteint 22,70 euros – ce qui représente 29 euros de moins que le cours de clôture du 15 septembre selon Veolia.

L’objectif ? créer le « champion mondial de la transformation écologique ». Un géant de l’eau made in France capable de faire face à la concurrence chinoise. La durée de la période de souscription s’étendra du 21 septembre au 1er octobre. Les résultats de l’augmentation du capital seront communiqués à partir du 6 octobre. Pour la période de cotisation des droits préférentiels de souscription, la date butoir est fixée au 29 septembre.

Le plan de financement global, un argument de taille

En plus de l’augmentation du capital de son entreprise, Veolia compte sur son deuxième cheval de bataille. Soit le plan de financement global pour officialiser le rachat de son concurrent historique. Le produit de cession du nouveau Suez est porté par de nouveaux actionnaires internationaux : Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP), la Caisse des dépôts (CDC) et CNP assurances. Et pour une valeur d’entreprise de 10,4 milliards d’euros. Ces investisseurs s’engagent d’ailleurs à garantir l’emploi des salarié·es de Suez en France pour quatre années consécutives.

Le feu vert de l’UE est attendu pour la fin du mois

Le rapprochement des deux entreprises arriverait fin 2021. Une source proche du dossier a indiqué début septembre à Reuters que Suez et Veolia demanderont au cours du mois de septembre le feu vert de l’UE à Bruxelles. La demande d’autorisation pourrait toutefois être retardée à cause des nombreuses informations exigées par la Commission européenne aux deux groupes.

L’argument du « nouveau Suez » et la levée de fonds de Meridiam et Global Infrastructure Partners avec la Caisse des dépôts devraient toutefois réduire les craintes de l’UE. De leur côté, les autorités américaines, ont déjà donné leur feu vert. Alors bientôt la fin de cette saga médiatique ? On l’attend toutes et tous avec impatience. MM