Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 14 juin



> Sommet des leaders de l’Otan, auquel participe Emmanuel Macron.

> Première lecture devant le Sénat du projet de loi climat et résilience.



> 61e festival du film d’animation d’Annecy.

> LE GRAND DÉBAT ETHIC pour les élections régionales d’Ile-de-France, avec Julien Bayou EELV, Audrey Pulvar PS, Laurent Saint-Martin LREM, Clémentine Autin LFI, Jordan Bardella RN et Valérie Pécresse LR.

• Mardi 15 juin

> Sommet Union européenne-États-Unis à Bruxelles.

> Ouverture aux 12-17 ans de la vaccination anti-covid en France.

> Webinaire. 2021 : Applications de paiement sur mobile & nouveaux usages. Comment les wallets et solutions de paiement mobile s’adaptent aux nouveaux usages ? Comment les apps de paiement sur mobile s’adaptent-elles aux usages des clients ? Quels nouveaux usages proposent-elles ? 10h à 11h30 communication@cartes-bancaires.com

> Journée nationale d’action de la CGT dans le secteur de la Santé

• Mercredi 16 juin

> OUVERTURE À PARIS DE VIVATECHNOLOGIE

Le plus grand événement européen consacré aux start-up et à la technologie, dans un tout nouveau format hybride. VivaTech 2021 se déroulera à la fois en personne à la Porte de Versailles à Paris et en ligne dans le monde entier, du 16 au 19 juin.

Thierry Breton , Commissaire européen pour le marché intérieur

, Commissaire européen pour le marché intérieur Peggy Johnson , CEO – Magic Leap

, CEO – Magic Leap Arvind Krishna , Chairman & CEO – IBM

, Chairman & CEO – IBM Thomas Kurian , CEO – Google Cloud

, CEO – Google Cloud Brad Smith, President – Microsoft

> Rencontre Joe Biden-Wladimir Poutinr à Genève.

> Ouverture des épreuves du baccalauréat.

> Conférence Totem à 17 heures, organisée par Bpifrance Le Hub, consacrée au commerce online et à la responsabilité sociétale des entreprises. La consommation en ligne a explosé dns la foulée de deux confinements et d la fermeture des commerces. Comment les entreprises se réinventent-elles face à cette demande de plus en plus présente chez les consommateurs ? Quel rapport aurons-nous à notre consommation demain ?

Cyril Besse, CEO @ Univers Retail

CEO @ Univers Retail Aymeric Déchin, co-founder @ FAUME

co-founder @ FAUME Matthieu Bourgeaux , fondateur @ TIPTOE

fondateur @ TIPTOE Timothée Richard, co-founder @ Choose

• Jeudi 17 juin

> Prix de l’inventeur européen 2021 par l’Office européen des brevets à Paris.



> TECH’NOT, le forum technologies et notariat. 10 h à 19 h 30 au Pavillon Cambon Capucines (Paris) et en ligne

Le programme

> Lancement par la Chine de Shenzou 12, mission habitée vers sa propre station spatiale.

> Réouverture de Disneyland Paris.

> Webinaire. Apprendre la mécanique du cerveau pour en faire notre meilleur allié de 11 h 30 à 12 h 30, par le groupe IGS de formation continue.

Comment fonctionne notre cerveau ?

La remédiation cognitive pour être plus performant

Intelligences multiples : les comprendre pour se sentir plus à l’aise dans nos apprentissages, nos interactions ou notre façon de travailler

Biais cognitifs et cognition : en prendre conscience pour améliorer sa prise de décisions et son jugement

Les émotions au-delà de l’intelligence : distinguer les émotions de nos sentiments pour développer une intelligence intra et interpersonnelle

Pourquoi apprendre : savoir identifier les motivations profondes pour choisir la bonne formation

Techniques d’apprentissage : la boîte à outils.

• Vendredi 18 juin

> 18e édition du festival Lille Piano(s).

> 60e Festival de télévision de Monte-Carlo.



> Ouverture des Chorégies d’Orange.



• Samedi 19 juin

> Ouverture de la Conférence sur l’avenir de l’Europe à Strasbourg.



> Le mouvement écologiste Extinction Rébellion organise une action d’occupation dans le centre de Paris.

• Dimanche 20 juin

> Premier tour des élections régionales et départementales.