• Aujourd’hui, 22 mars

> Premier jour des élections professionnelles dans les TPE et les particuliers employeurs.

> Ouverture du procès Ikea pour l’espionnage de ses clients et salarié·es.

> Journée mondiale de l’eau.

• Mardi 23 mars

> Un webinaire du Medef sur la Biodiversité : Les entreprises s’engagent. 9 heures-10 heures 30. Pour le Medef, « 2021 doit être l’année de toutes les mobilisations ». Le syndicat patronal « souhaite encourager les entreprises, les fédérations professionnelles et les Medef territoriaux à s’engager en faveur de la préservation de la biodiversité ».

Participant·es : Bérengère Abbas, secrétaire d’État à la biodiversité, Pierre Dubreuil, directeur général de l’Office français de la biodiversité, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef. Accréditations : par mail, par téléphone, 01 53 59 18 08

> Un webinaire de Mercatel, la Fevad, Dalenys et Natixis Payments : DSP2 et authentification forte : comment garantir des parcours fluides et sécurisés dans un contexte post RTS ? 9 heures 30-11 heures. « À l’heure où l’e-commerce se développe à un rythme très soutenu sous l’effet de la crise sanitaire, il est impératif pour les commerçants de continuer à proposer aux clients des parcours fluides et sécurisés pour limiter autant que possible les impacts sur les taux de transformation. Si des cas d’exemptions sont prévus par les textes pour concilier ce diptyque, il intéressant de se pencher sur le cas de contexte dit “on-us” où la banque du porteur et du commerçant est la même pour garantir à la fois un niveau de sécurité élevé et des expériences clients non dégradées. »

Participant·es : Thomas Roth, Head of Fraud and Risk Management de Natixis Payment, Sasha Pons, Chief Product Officer de Dalenys

Lien d’inscription

• Mercredi 24 mars

> Ouverture du procès de la prix Nobel de la Paix, Aung San Suu Kyi arrêtée par la junte birmane.

• Jeudi 25 mars

> Conseil européen consacré en premier lieu à la vaccination anti-covid.

> Conférence de presse (la première) de Joe Biden.

> Convocation devant le Congrès des dirigeants de Facebook, Google et Twitter invités à s’expliquer sur les accusations de désinformation de leurs plates-formes.

> 2e lecture au Sénat du texte sur la protection sexuelle des mineur·es.

> Equal Pay Day (Journée de l’égalité salariale) avec Audencia et KPMG France : Six ateliers organisés en simultané et à distance, pour apprendre à négocier. 17 heures 30. « Cet événement, porté par l’ONG mondiale Business Professional Women (BPW) symbolise la date à laquelle les femmes rattraperaient leur écart de salaire sur l’année précédente avec les hommes. » Audencia déploie son dispositif gratuit de formation à la négociation salariale destiné aux femmes, #NégoTraining. En partenariat avec KPMG France et le club BPW Paris-Île-de-France, 6 ateliers sont proposés à distance et en simultané.

S’inscrire

• Vendredi 26 mars

> Un workshop de Dalenys : Comment réussir sa migration DSP2 et maintenir sa conversion ? 10 heures 40. « La pleine conformité à la réglementation DSP2 est exigée pour le 15 mai 2021 en France, les e-commerçants doivent finaliser l’implémentation des nouvelles exigences technologiques de renforcement de la sécurisation des ventes en ligne. »

Participant·es : Arthur de Longeaux, Chief Operating Officer de Dalenys, Matthieu Vermot, Chief Commercial Officer de Dalenys

Lien d’inscription